تونس: إيداع 3 جزائريين السجن بتهمة الاعتداء على طفلة قاصر

أصدرت محكمة تونسية في نابل، أحكاما بالإيداع في السجن ضدّ ثلاثة شباب جزائريين، بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة قاصر في الـ 13 من العمر.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد وقعت الجريمة محلّ الإجراءات القضائية في فندق بمدينة الحمامات.

وحسب ما نقلته المصادر من ملف القضية، فقد تعرّضت الطفلة الضحية للاعتداء عندما كانت في الفندق رفقة عائلتها، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

المتّهمون الثلاثة عمدوا إلى استدراج الطفلة إلى غرفتهم، قبل أن يعتدوا عليها جنسيا. لتُعلم البنت والدتها بما تعرضت إليه.

بعد ذلك، باردت والدة الطفلة بإبلاغ السلطات الأمنية. وحسب محاضر الأبحاث، فقد تمكّن أعوان وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة من إيقاف المتّهمين الثلاثة.

وبعد سماع تصريحاتهم، تقرر الاحتفاظ بالمتّهمين لإحالتهم للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل. حيث صدرت في حقّهم أحكام الإيداع بالسجن.