تونس: استدعاء نائب النهضة عماد الخميري من طرف فرقة مكافحة الإرهاب

كشف النائب بالبرلمان عن حركة النهضة التونسية عماد الخميري، انه تمّ استدعائه الخميس، للمُثول أمامَ فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني.

وقال الخميري في تدوينة نشرها على صفحته عبر فيسبوك “أنّنا دعونا للالتزام بالدستور وحذّرنا من مخالفة القوانِين وبذلنا السّعي لعودة المسار الديموقراطي وترسيخ دولة المؤسسات يتمّ معاملتُنا كنواب شعب منتخبين على هذا الشّاكلة”.

وأضاف الخميري قائلا “ما الذي كان في مداخلاتنَا سوى الدعوة لحوار وطنيّ وتغليب المصلحة العليا للبلاد والرجوع عن هذا المسار الهلاميّ التعسفيّ الذي بُني على المغالبة والتشفّي وتجاوز الدّستور”.

وتابع “اذا كانت تلك خطيئتنا، فنحن متمسّكون بنهجنا في احترام الدستور وفي الدعوة لاستئناف الحياة الدستورية وفي ترسيخ مبادئ الديموقراطية والدعوة للحوار الوطني كحلّ أصيل ووحيد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الغير مسبوقة التي تعيشنا بلادنا.