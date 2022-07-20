تونس: “الإفراج” لـ الغنوشي بعد 9 ساعات من التحقيق

أبقى القضاء التونسي على حالة الإفراج عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد مثوله أمام جلسة للتحقيق حول اتهامه بتبييض الأموال، استمرت 9 ساعات.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن فريق الدفاع عن الغنوشي، فقد عرفت الجلسة تقديم 19 مرافعة.

وتظاهر نحو 200 شخصا من أنصار الغنوشي في محيط المحكمة في أثناء الجلسة، حيث رددوا هتافات “حريات حريات” و”بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي”.

ويخضع الغنوشي للتحقيق على خلفية توقيف رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، للاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”.

الغنوشي يتّهم سعيّد بتوجيه “تُهم كيدية” إليه لتمرير الدستور الجديد

وفي 19 جويلية 2022، اتهم زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، سلطات بلاده بتوجيه تُهم كيدية إلى شخصه، من أجل تمرير الدستور الجديد، الذي قال إنه “يكرّس الانقلاب والاستبداد”.

وقد بدأت محكمة مكافحة الإرهاب في تونس يوم الثلاثاء، تحقيقا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد أن وجّهت إليه تهم تبييض الأموال، في ما يعرف بقضية جمعية “نماء”.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في تونس، فقد حضر لغنوشي إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة، للتحقيق معه واستنطاقه في قضية جمعية نماء، بعد أن تم توجيه استدعاء له”.

وتجمع العشرات من مناصري حركة النهضة، وعدد من قياداتها، تعبيرا عن تضامنهم مع الغنوشي.

وقال القيادي في “النهضة” نور الدين البحيري إن الغنوشي: “لا علاقة له بهذه الجمعية، لا من قريب ولا من بعيد”، مشيرا إلى أن اسمه “ذكر بشكل عرضي، ولا يوجد أي موجب لإيقافه”.

القضاء يستدعي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

وفي 6 جويلية 2022، ذكرت وسائل إعلام تونسية أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في يوم 19 جويلية الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية “نماء تونس” الخيرية.

وأوضحت نفس المصادر، أن قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة، بصفته متهما، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي الثلاثاء.

وكان راشد الغنوشي يترأس البرلمان التونسي، قبل أن يصدر الرئيس قيس سعيد، قرارا بحله قبل شهور قليلة بعدما عقد عدد من النواب جلسة افتراضية في مخالفة لقرار “سعيد” بتجميد عمل البرلمان بعدما خرج الشعب التونسي متظاهرا ضد حركة النهضة التي كانت تسيطر على الأغلبية البرلمانية.

وكانت النيابة التونسية أصدرت قرارا في 27 جوان، بمنع عدد من قيادات النهضة من السفر على خلفية جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب في قضية نماء تونس.

كما قرّر القضاء التونسي تجميد أرصدة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته ومن قيادات النهضة، في مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وأذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد بتجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه، والقياديين في الحركة، الناجح لطيف وعبد الكريم سلمان.

وورد في نص المراسلة أن “قاضي التحقيق الأول في مكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر إذناً يقضي بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص الآنف ذكرهم، ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة القضية.

وبداية شهر أفريل 2022 قال مكتب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الأسبوع.

جاء الاستدعاء الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان.