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تونس: البرلمان المُجمّد يعلن عن عقد جلسة عامة لإلغاء الإجراءات الاستثنائية

الشروق أونلاين
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تونس: البرلمان المُجمّد يعلن عن عقد جلسة عامة لإلغاء الإجراءات الاستثنائية
ح.م
البرلمان التونسي

قرر مكتب البرلمان التونسي المجمد عقد جلسة عامة الأربعاء المقبل، لإلغاء الإجراءات الاستثنائية.

وأوضح بيان للمكتب أنه اجتمع، الاثنين، عن بعد بإشراف رئيسه راشد الغنوشي، ونظر في طلب كتابي مقدم من 27 نائب لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، و طلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف البيان أن مكتب المجلس أٌقر بالإجماع، عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 30 مارس 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 02 افريل 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب.

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