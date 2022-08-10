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تونس: المحكمة الإدارية تعلّق تنفيذ قرار للرئيس سعيّد بتنحية 57 قاضيا

الشروق أونلاين
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تونس: المحكمة الإدارية تعلّق تنفيذ قرار للرئيس سعيّد بتنحية 57 قاضيا
أرشيف
قيس سعيّد

قضت المحكمة الإدارية في تونس يوم الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، حسب ما أكده الناطق باسم المحكمة عماد الغابري.

وقال الغابري في تصريح لإذاعة محلية، إن بعض الملفات التي تضمّنها قرار سعيّد، لم يتوفر فيها الموجب القانوني، ما استدعى إيقاف قرارات الإعفاء.

وكان قرار الرئيس سعيّد بتنحية القضاة قد صدر بموجب أمر رئاسي في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، مؤرخا في 1 جويلية 2022، حسب المصدر ذاته.

تونس: مستشار سعيّد يتبرأ من مسودة الدستور الجديد

وفي 3 جويلية 2022، تبرّأ رئيس الهيئة التونسية المكلّفة بصياغة دستور تونس الجديد الصادق بلعيد، من مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك في رسالة نشرها بلعيد، يوم الأحد على جريدة الصباح المحلية، مرفقة بالنسخة التي أعدتها اللجنة الاستشارية التي كان بلعيد يشرف على عملها.

واعتبر بلعيد “أن المشروع الصادر في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، ينطوي على مخاطر ومطبّات جسيمة. ويمهّد لنظام دكتاتوري مُشين”، على حدّ تعبيره.

وقال بلعيد:”من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق، أن النص الذي وقع نشره والمعروض للاستفتاء، لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه لسيادة الرئيس”.

وأضاف: “الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس”. موضحا أنّ “النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة”.

وتابع بلعيد يقول: “من هذه المطبّات، رجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014. حول الخطر الداهم، بما يضمن لرئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده”.

وصدرت في الجريدة الرسمية التونسية يوم الخميس الماضي، مسودة الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي في 25 جويلية الجاري.

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