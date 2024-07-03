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 تونس.. انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر

الشروق أونلاين
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 تونس.. انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر
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الرئيس التونسي قيس سعيد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الثلاثاء، عن إجراء انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر القادم.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024. “

ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت في وقت سابق أن تحديد موعد رسمي للانتخابات الرئاسية يكون بإصدار أمر رئاسي بدعوة الناخبين للاقتراع، وذلك قبل ثلاثة أشهر من إجرائها، طبقاً لأحكام دستور 2022 والقانون الانتخابي.

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