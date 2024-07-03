 تونس.. انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الثلاثاء، عن إجراء انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر القادم.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024. “

أصدر رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024. #TnPR pic.twitter.com/1puNEg0qxZ — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 2, 2024

ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت في وقت سابق أن تحديد موعد رسمي للانتخابات الرئاسية يكون بإصدار أمر رئاسي بدعوة الناخبين للاقتراع، وذلك قبل ثلاثة أشهر من إجرائها، طبقاً لأحكام دستور 2022 والقانون الانتخابي.