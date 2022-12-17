تونس.. انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية  

فتحت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها، صباح السبت، لاستقبال الناخبين في أول انتخابات تشريعية منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن إجراءات استثنائية في 25 جويلية من العام الماضي.

ويشارك في هذه الانتخابات 1058 مترشحًا، بينهم 120 امرأة، يتنافسون على 161 مقعدا، منها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين بالخارج.

ويعدّ أغلب المترشحين من المستقلّين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، بينما ينتمي آخرون إلى الأحزاب الداعمة لإجراءات الرئيس سعيّد.

ووفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فان 9 ملايين و200 ألف ناخب سيشاركون بالانتخابات التشريعية/ البرلمانية لاختيار 151 نائبا بالمجلس، بينما 10 مقاعد مخصصة للمرشحين بالخارج.