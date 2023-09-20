تونس بلا كهرباء.. انقطاع مفاجئ للتيار استمر لساعات   

شهدت تونس انقطاعا تاما للتيار الكهربائي شمل كامل البلاد لساعات فجر الأربعاء، بسبب ما قيل أنه حريق شب في محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز برادس.

وقال بيان وزارة الداخلية التونسية: “على إثر انقطاع التيار الكهربائي على عدد من مناطق الجمهورية فجر يوم 20 سبتمبر 2023 على الساعة 02 صباحا تؤكد وزارة الداخلية أن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية لمواطنين والممتلكات العمومية والخاصة حيث تحول وزير الداخلية إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.”

وفيما لم تعرف بعد أسباب هذا الانقطاع، تداول عدد من التونسيين على مواقع التواصل فيديو لما قيل إنه انفجار وحريق اندلع في الشبكة الرئيسية في رادس.

Une vidéo qui circule montre une explosion, probablement que cela était dans la centrale électrique de Rades #Tunisie #تونس #blackout pic.twitter.com/Sr3MIVhS00 — Aymen Lourimi (@AymenLourimi) September 20, 2023

وأكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد.

وأضاف الغابري في منشور له على حسابه على فيسبوك أن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.

وأشار إلى أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس، مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.

وعاد الغابري للتأكيد عبر حسابه أنه تم إرجاع كامل المنظومة الكهربائية لسالف نشاطها وهي الآن تؤدي وظيفتها الفنية المعتادة.

وقال الغابري إن أسباب الانقطاع فنية بحتة ولا وجود لأي انفجارات متعلقة بهذا الشأن وسنمد الرأي العام بالتوضيحات اللازمة حالما يقع تحديد الأسباب بأكثر دقة.