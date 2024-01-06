تونس تحثّ فرنسا على تسريع إصدار التأشيرات لمواطنيها

حثّ وزير الخارجية التونسية نبيل عمار، السلطات الفرنسية على “ضمان سهولة وسرعة إصدار التأشيرات” من قبل مصالح سفارة فرنسا في تونس.

وحسب بيان للوزارة، فقد استقبل الوزير عمّار مساء الجمعة، سفيرة فرنسا الجديدة بتونس، التي قامت بتقديم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية بتاريخ 28 ديسمبر الماضي.

“وقد مثّل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية العلاقات القائمة بين البلدين، ومزيد تطويرها. لا سيّما من خلال إنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة”، يضيف البيان.

“كما أثار الوزير بهذه المناسبة، موضوع القانون الجديد المتعلّق بالهجرة، الذي اعتمده البرلمان الفرنسي مُؤخّرا. وتأثيره المُحتمل على الجالية التونسية المقيمة في فرنسا”.

وهنا شدّد وزير الخارجية التونسي على “أهميّة الحفاظ على مصالح التونسيين في فرنسا”. مؤكدا أيضا ضرورة “ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا بتونس”.

وفي ديسمبر الماضي، أقرّ البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة، الذي يتضمن إجراءات اعتبرت مشدّدة ضد المهاجرين إلى البلاد.