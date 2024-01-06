-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الصحة: وضعية وباء كورونا في الجزائر “عادية جدّا”
العالم

تونس تحثّ فرنسا على تسريع إصدار التأشيرات لمواطنيها

الشروق أونلاين
  • 221
  • 0
تونس تحثّ فرنسا على تسريع إصدار التأشيرات لمواطنيها
أرشيف
جواز السفر التونسي

حثّ وزير الخارجية التونسية نبيل عمار، السلطات الفرنسية على “ضمان سهولة وسرعة إصدار التأشيرات” من قبل مصالح سفارة فرنسا في تونس.

وحسب بيان للوزارة، فقد استقبل الوزير عمّار مساء الجمعة، سفيرة فرنسا الجديدة بتونس، التي قامت بتقديم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية بتاريخ 28 ديسمبر الماضي.

“وقد مثّل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية العلاقات القائمة بين البلدين، ومزيد تطويرها. لا سيّما من خلال إنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة”، يضيف البيان.

“كما أثار الوزير بهذه المناسبة، موضوع القانون الجديد المتعلّق بالهجرة، الذي اعتمده البرلمان الفرنسي مُؤخّرا. وتأثيره المُحتمل على الجالية التونسية المقيمة في فرنسا”.

وهنا شدّد وزير الخارجية التونسي على “أهميّة الحفاظ على مصالح التونسيين في فرنسا”. مؤكدا أيضا ضرورة “ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا بتونس”.

وفي ديسمبر الماضي، أقرّ البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة، الذي يتضمن إجراءات اعتبرت مشدّدة ضد المهاجرين إلى البلاد.

مقالات ذات صلة
الشارع المغربي يصعد من ضغطه على النظام بسبب التطبيع

الشارع المغربي يصعد من ضغطه على النظام بسبب التطبيع

هذه تكلفة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا

هذه تكلفة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا

سيراليون تتهم الرئيس السابق بالضلوع في محاولة إنقلاب فاشلة

سيراليون تتهم الرئيس السابق بالضلوع في محاولة إنقلاب فاشلة

الرئيس تبون: هذا ما ستفعله الجزائر وسيراليون في مجلس الأمن من أجل فلسطين

الرئيس تبون: هذا ما ستفعله الجزائر وسيراليون في مجلس الأمن من أجل فلسطين

انخفاض معدل النمو السكاني في مصر

انخفاض معدل النمو السكاني في مصر

تجارة المغرب مع غرب إفريقيا مهددة بسبب عمليات الجيش

تجارة المغرب مع غرب إفريقيا مهددة بسبب عمليات الجيش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد