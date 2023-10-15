تونس تحذّر 5 دول أوروبية من عواقب استمرار العدوان على غزة

أجرى وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار يوم الأحد، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من نظرائه الأوروبيين، في إطار “جهود تونس لوضع حدّ للعدوان السافر المتواصل على قطاع غزة”.

وحسب ما ذكره بيان للخارجية التونسية فقد شملت الاتصالات كلّ من:

Antonio Tajani، وزير الخارجية الإيطالي،

Joao Gomes Cravinho، وزير الخارجية البرتغالي،

Hadja Lahbib، وزيرة الخارجية البلجيكية،

José Manuel Albares وزير الخارجية الإسباني،

Tariq Ahmad، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وندّد الوزير عمّار خلال هذه الاتّصالات “بفضاعة العدوان المتواصل على المدنيّين الفلسطينيين الأبرياء والعزل في غزة، الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال، أمام أنظار كل العالم”.

وشدّد عمّار على “خطورة تواصل الأوضاع على ما هي عليه، وعلى ضرورة أن تتحمّل جميع القوى الدولية الفاعلة، مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في فرض الوقف الفوري للعدوان الغاشم واللاإنساني على قطاع غزة”.

كما أشار الوزير التونسي إلى “ضرورة أن يستخلص الجميع العبرة من دروس التاريخ القريب والبعيد. والتي تؤكّد بأنّ سياسة الإمعان في الاحتلال والتنكيل بالشعوب، لا يمكن لها أن تستمر الى ما لا نهاية”.

“كما أنها لن تؤدي إلاّ إلى توسيع دوامة العنف وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار”، يضيف الوزير. داعيا إلى “أن يدرك الجميع ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه”.