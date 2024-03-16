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اقتصاد

تونس تحصل على قروض بأكثر من نصف مليار دولار من البنك الدولي

الشروق أونلاين
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تونس تحصل على قروض بأكثر من نصف مليار دولار من البنك الدولي
أرشيف
تونس

أعلن البنك الدولي موافقته على منح قرضين لتونس تبلغ قيمتهما المالية 520 مليون دولار، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشروعات تنموية.

وتبلغ قيمة القرض الأول، حسب ما ذكره بيان للبنك الدولي، 300 مليون دولار. وهو مخصص للمشروع الطارئ للأمن الغذائي. والذي يعمل على معالجة آثار سنوات الجفاف في تونس.

وقال البيان إن هذا المشروع “يهدف إلى ترشيد واردات القمح، ودعم صغار المزارعين. من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان، والبذور المقاومة للظروف المناخية لمنتجي القمح”.

في حين سيوجّه القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار، لتمويل مشروع ممر التنمية الاقتصادية.

ويتمثل هذا المشروع في عدّة بنى تحتية تربط بين مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس. وهو يهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول هذا المحور.

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