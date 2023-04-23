تونس تحضّر لإجلاء رعاياها من السودان

تحضّر تونس لإجلاء مواطنيها من السودان، في ظل استمرار الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية يوم الأحد في بيان، إنها تقوم باتخاذ “الإجراءات اللازمة والعاجلة للتحضير لعملية إجلاء الجالية التونسية انطلاقا من يوم الإثنين 24 أفريل”.

“فقد تم الاتصال بكافة أفراد الجالية، وضبط قائمة إسمية للراغبين في الإجلاء. وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم”.

كما نشرت سفارة تونس في الخرطوم، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، “كل التفاصيل الخاصة بعملية الإجلاء. ووضعت على ذمة أفراد الجالية أرقاما للتواصل، مع دعوتهم لتوخّي أقصى درجات الحيطة”، يضيف البيان.

وأفادت الخارجية التونسية بأنها وجّهت بعثاتها الدبلوماسية بكل من الخرطوم والقاهرة، للقيام بالاتصالات اللازمة، وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لتأمين عملية الإجلاء.