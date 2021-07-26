.. تونس تدخل النفق!

عقب تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة

قيس سعيّد يواصل قراراته بتسريح وزيريْ الدفاع والعدل

الأغلبية النيابية ترفض التدابير.. والغنوشي يدعو “أنصار الحرية” إلى التحرك

رفض ليبي و حفتر يهلل… والاتحاد الأوروبي يحث على احترام الدستور

الرئيسان تبون وسعيّد يناقشان تطورات الوضع في تونس

بن حديد لـ”الشروق”: تحرّك النهضة محكوم بالاصطفاف الداخلي ومواقف الخارج

إسلاميو الجزائر يدعمون برلمان تونس ويحذرون من التوتير

تشير القرارات التي شرع فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في تنفيذها بداية بحل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، أنها “متطابقة” مع الوثيقة التي سربها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أواخر ماي الماضي.

وذكر الموقع حينها التفاصيل الكاملة التي قال إن الرئيس سعيد يعد لها للانقضاض على السلطة، والانقلاب على الحكومة، والبرلمان، والمؤسسات الدستورية.

وقال الموقع حينها إن الوثيقة تظهر أن كبار مستشاري قيس سعيّد حثّوه على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة، وأنه سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد، وهو ما حدث بالفعل.

وأشارت الوثيقة إلى أمر حدث صباح السبت أيضا، وهو تعيين مدير عام الأمن السياسي خالد اليحياوي، للإشراف على وزارة الداخلية. وتابعت الوثيقة بأنه سيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”.

وتوضح الوثيقة كيف سيسن الرئيس فصلا من الدستور يمنحه -في حالة الطوارئ الوطنية- سيطرة كاملة على الدولة. وبموجب الخطة، التي تم تسريبها من المكتب الخاص لعكاشة، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد.

وسيعلن سعيد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية”، يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.

ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية”، تنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية أن يجمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه حصريا من كل السلطات الممكنة”.

وتتضمن الخطة وفق ما نٌشرت سابقا مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد، وإعفاء جميع المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم في البلاد.

الكاتب الصحفي نصر الدين بن حديد لـ”الشروق”:

“هامش النهضة للتحرك مرتبط بالاصطفاف الداخلي ومدى مباركة أو تنديد الدول”

يقول الكاتب الصحفي الجزائري المقيم بتونس، نصر الدين بن حديد، إن التباين في توصيف خطوات الرئيس قيس سعيد إنه انقلاب أو تصحيح لوضع سياسي من منطلق صلاحياته الدستورية مرده “الاصطفاف الذي تعيشه تونس حول الدستور”، وإن “الفصل ثمانين مجرد أداة لا غير”، كما يرجح وبقوة المؤامرة الخارجية فيما جرى.

وفي تفسيره للموقف الذي اتخذته المؤسسة العسكرية، والتي حضرت قياداتها اللقاء مع الرئيس سعَيد، وأعلن خلاله قراراته المثيرة للجدل ومن ذلك تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، وفهم البعض من ذلك أنه وقوف إلى جانب الرئيس، أجاب بن حديد “الاصطفاف العسكري من باب الالتزام بديمومة الدولة وشرعيتها، وليس اصطفافا سياسيا”.

أما عن الهامش المتاح لحركة النهضة التي تشكل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، كما تتولى عبر الشيخ راشد الغنوشي رئاسة السلطة التشريعية، يقول بن حديد للشروق “هامش حركة النهضة مرتبط ويتكل على طبيعة الاصطفاف الداخلي ضد أو مع قيس سعيد، وكذلك مدى مباركة أو تنديد دول الإقليم بما يجري”، وعرج بن حديد في حديثه على المواقف التي عبرت عنها التشكيلات السياسية التونسية ومن ذلك التيار الديمقراطي الذي رفض ما أسماه الانقلاب، فيما أعلن حزب الشعب مساندة الرئيس، لكن الموقف المهم كذلك الذي أبانه حزب العمال اليساري والذي كان في خصومة مع حركة النهضة، لكنه عارض خطوة الرئيس جملة وتفصيلا، والذي أورده بن حديد “حزب العمال يعتبر أن ما أقدم عليه رئيس الدولة، هو خرق واضح للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده وهي إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيّد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات بين يديه وتدشين مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد”.

وسألت “الشروق” الكاتب بن حديد إن كان يرجح وجود “مؤامرة” أجنبية تستهدف تيار الإسلام السياسي والتجربة الديمقراطية التونسية التي تعتبر حركة النهضة واحدة من مهندسيها، فرد بصيغة الجزم “نعم”، وقال “الارتباط بين الدوائر الداخلية والإقليمية والدولية لا حاجة لتأكيده، سواء تدخل الإمارات أو فرنسا”.

تونس.. غالبية برلمانية ترفض قرارات سعيّد وتعتبرها خرقا للدستور

رفضت غالبية الأحزاب التونسية، قرارات الرئيس قيس سعيد، القاضية بتجميد اختصاصات البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.

واعتبرت كتلة “قلب تونس” أن القرارات المتخذة من الرئيس قيس سعيد، “خرق جسيم للدستور”، ورجوع بالبلاد إلى “الحكم الفردي”، فيما، أعلن حزب “التيار الدّيمقراطي” رافضا ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج نصوصه.

من جهته، عبر “ائتلاف الكرامة”، عن رفضه القطعي لقرارات الرئيس سعيد، ودعا الشعب للدفاع عن حريته وثورته. كما اعتبر حزب العمال ما أقدم عليه سعيد “خرق واضح” للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده. فيما، رفض الحزب الجمهوري التونسي القرارات، معتبرا أنها “انقلاب” على الدستور.

من جانبه، قال حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري إن “القرارات التي اتخذها قيس سعيد تتجاوز أحكام الدستور وتمثل انقلابا لا غبار عليه”.

من جانب آخر، أعلن حزب التيار الشعبي دعمه للقرارات المتخذة، واعتبرها “خطوة مهمة تفتح أفقا سياسيا أمام شعبنا لاسترجاع وطنه وإنقاذ مؤسسات دولته من عبث الائتلاف الحاكم”.

أما حركة الشعب اعتبرت أنّ “سعيد، لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته”. فيما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الرئيس بوضع ضمانات دستورية مقابل التدابير الاستثنائية المتخذة، وأكد “على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد”.

رفض ليبي.. حفتر يهلل والاتحاد الأوروبي يحث على احترام الدستور

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، ردود فعل داخلية وخارجية متفاوتة، عبر بعضها عن الرفض والتنديد، ودعا آخرون لتغليب صوت الحكمة ومنطق العقل. وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، رفضه لما اعتبره “انقلاب” على الأجسام المنتخبة، فيما وصف خليفة حفتر ما يجري في تونس بـ”انتفاضة الشعب التونسي ضد الإخوان”.

من جهتها، دعت قطر أطراف الأزمة في تونس إلى “إعلاء مصلحة الشعب التونسي الشقيق، وتغليب صوت الحكمة، وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطين الإقليمي والدولي”.

وفي تركيا، نددت أوساط سياسية رسمية بقرارات الرئيس التونسي، واصفين إياها بالانقلاب الدستوري غير الشرعي والذي تجب مواجهته.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن قائلا “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب التونسي الصديق والشقيق، وندين المبادرات التي تفتقر للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية”.

على المستوى الأوروبي، حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس”.

وفي روسيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وفي ذات السياق، أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن “الانقلاب” على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية “أمر خطير ولا يجوز شرعا”.