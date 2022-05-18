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الجزائر

تونس ترد على معلومات رفض الجزائر تزويدها بالغاز (فيديو)

الشروق أونلاين
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تونس ترد على معلومات رفض الجزائر تزويدها بالغاز (فيديو)

نفى بلحسن شيوب مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، الأربعاء، ‎‎المعلومات المتداولة حول رفض الجزائر مد تونس بالغاز خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد شيوب لإذاعة موزاييك أف أم “أن عقد التزود بالغاز الطبيعي الذي يجمع الستاغ وسوناطراك يتضمن بنودا واضحة تتعلق بالتعريفة، والتعريفة لا تتضمن تغييرا على الكميات التعاقدية مع الجزائر.. وعقد التزود بيننا انطلق منذ التسعينات”.

وأضاف “”لا وجود لأزمة بيننا وبين الجزائر.. والإشكال يكمن في أننا طلبنا كميات إضافية متفاوتة بالإضافة إلى الكميات التعاقدية.. وهذه الكميات الإضافية ليس فيها التزام وتستوجب برمجة فنية والجزائر لا تستطيع الاستجابة بصفة فورية لطلبنا بسبب الأزمة الأوكرانية والضغط على الغاز وغيرها”.

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