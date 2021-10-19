تونس تريد الاقتراض من الجزائر لمواجهة الأزمة

قال مدير التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي، عبد الكريم الأسود، إنه من الممكن أن تلجأ بلاده للاقتراض من الجزائر لمواجهة الأزمة الإقتصادية.

وأكد الأسود، في تصريح لقناة التاسعة التونسية، الإثنين، امكانية لجوء تونس للجزائر لتعبئة موارد خارجية لتغطية حاجيات الميزانية بعنوان 2020/2021.

وأوضح المتحدث ذاته أن خيار اللجوء إلى الجزائر وارد باعتبار أن الرئيس عبد المجيد تبون عبر في أكثر من مرة عن مساندته لتونس.

وكشف المسؤول بالبنك المركزي التونسي أن تمويلات الجزائر لتونس منذ 2011 ناهزت ما يعادل 600 الى 700 مليون دولار.

واعتبر أن تخفيض ترقيم تونس من قبل وكالات التصنيف الائتماني وأخرها موديز سيجعل من مسالة الخروج على الأسواق المالية الخارجية للاقتراض امرأ صعبا للغاية وبنسب فائدة مرتفعة جدا قائلا إن الأسواق العالمية تسعر المخاطر التونسية بهامش يقدر ب 15 بالمائة لسنتين اثنين.