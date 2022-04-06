تونس تستدعي السفير التركي احتجاجا على تصريحات أردوغان

استدعت الخارجية التونسية سفير تركيا في تونس مساء الثلاثاء، احتجاجا على تصريح أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول حلّ البرلمان في تونس.

وقالت الخارجية التونسية في بيان، إنّ الوزير عثمان الجرندي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو، ليبلغه برفض بلاده لما جاء في تصريحات أردوغان.

وكان الرئيس التركي قد صرّح في وقت سابق بأنّ “حلّ البرلمان المنتخب في تونس يشكّل ضربة لإرادة الشعب التونسي”.

وجاء في بيان لأردوغان، نقلته وكالة الأناضول:”نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس”.

وأضاف الرئيس التركي أيضا:”نحن ننظر إلى التطوّرات في تونس (حلّ البرلمان)، على أنها إساءة للديمقراطية”.

ونقلت الخارجية التونسية عن الجرندي قوله:”أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير”.

وأضاف الوزير التونسي يقول:”أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان، واعتباره تدخلا في الشأن التونسي”.

وتابع:”علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني. واختيارات الشعب التونسي دون سواه”، مردفا:”بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي”.