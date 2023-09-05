تونس تسجل أول إصابة بالمتحوّر الجديد لكورونا “إيريس”

سجلت تونس أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "إيريس"، الأمس الإثنين 4 سبتمبر، لدى رضيع.

سجلت تونس أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “إيريس”، الأمس الإثنين 4 سبتمبر، حسب وسائل إعلامية تونسية.

فحسب الإعلام التونسي فقد قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ورئيس لجنة التلقيح، هاشمي الوزير، أن تونس سجلت أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “إي. جي. 5″، أو “إيريس”، لدى رضيع.

المسؤول التونسي قال أيضا أن المتحور الجديد لكورونا لا يمثل تهديدا على صحة المواطنين، وهذا مقارنة بالمتحورات الأخرى التي أثرت بشكل واضح على المنظومة الصحية.

الهاشمي قال أيضا أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة في تونس يعود الى نقص المناعة وعدم تلقي التلقيح المضاد لكوفيد-19 منذ إنقضاء آخر موجة وبائية إضافة إلى كثرة التجمعات خلال فصل الصيف مما يساهم في انتشار الفيروس.

كما أكد أن 95 بالمئة من الإصابات بسيطة، ولا يمكنها أن تؤثر سوى على الكبار في السن والمصابون بالأمراض المزمنة. وقد دعا هؤلاء إلى تلقي التلقيح، كما طلب ممن تظهر عليهم الأعراض ارتداء الكمامات بالإضافة إلى تهوية الفضاءات.