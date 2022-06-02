-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول استمرار تساقط الأمطار عبر هذه الولايات
منوعات

تونس تسعى لتصنيف “السفنج” في قائمة اليونسكو

الشروق أونلاين
  • 307
  • 0
تونس تسعى لتصنيف “السفنج” في قائمة اليونسكو
أرشيف
فطائر غمراسن..أو السفنج!

تسعى معتمدية (ولاية) غمراسن في تونس إلى إدراج الفطائر التي تشتهر بها المدينة، ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتنتشر “فطائر غمراسن” أيضا في عدّة مدن من الجزائر، بأسماء مختلفة على غرار “الخفاف” و”السفنج”.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنّ السلط الجهوية بمعتمدية غمراسن، أطلقت مساء الأربعاء، حملة لإدراج الفطائر، ضمن التراث الوطني والعالمي لليونسكو.

ومن أجل التحضير الحسن لملف ترشيح “الخفاف” لدخول قائمة اليونسكو، عُقد اجتماع ضمّ مهنيي صناعة الفطائر في غمراسن. وتمّ في خلاله التطرّق إلى سبل إنجاح الحملة.

وذكرت إذاعة “موزاييك”، أنّ وفدا من اليونسكو أدى زيارة إلى المنطقة في نفس اليوم. للاطلاع على تاريخ مهنة صناعة الفطائر  في غمراسن.

مقالات ذات صلة
فنانو باتنة يطالبون بإعادة النظر في محافظة مهرجان تيمقاد

فنانو باتنة يطالبون بإعادة النظر في محافظة مهرجان تيمقاد

فيديو يروّج للسياحة في الجزائر يحقّق مشاهدات قياسية في ساعات

فيديو يروّج للسياحة في الجزائر يحقّق مشاهدات قياسية في ساعات

القضاء المصري يحكم بالسجن المشدّد على صحفي الجزيرة مباشر

القضاء المصري يحكم بالسجن المشدّد على صحفي الجزيرة مباشر

منع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء في مهرجان “كان” بسبب حذائه

منع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء في مهرجان “كان” بسبب حذائه

استحداث هيئة لاستعادة الأرشيف السينمائي الجزائري في الخارج

استحداث هيئة لاستعادة الأرشيف السينمائي الجزائري في الخارج

تقليص عدد سكان العالم عام 2023.. تصريح لمدير فايزر يحدث جدلا

تقليص عدد سكان العالم عام 2023.. تصريح لمدير فايزر يحدث جدلا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد