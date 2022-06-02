تونس تسعى لتصنيف “السفنج” في قائمة اليونسكو

تسعى معتمدية (ولاية) غمراسن في تونس إلى إدراج الفطائر التي تشتهر بها المدينة، ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتنتشر “فطائر غمراسن” أيضا في عدّة مدن من الجزائر، بأسماء مختلفة على غرار “الخفاف” و”السفنج”.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنّ السلط الجهوية بمعتمدية غمراسن، أطلقت مساء الأربعاء، حملة لإدراج الفطائر، ضمن التراث الوطني والعالمي لليونسكو.

ومن أجل التحضير الحسن لملف ترشيح “الخفاف” لدخول قائمة اليونسكو، عُقد اجتماع ضمّ مهنيي صناعة الفطائر في غمراسن. وتمّ في خلاله التطرّق إلى سبل إنجاح الحملة.

وذكرت إذاعة “موزاييك”، أنّ وفدا من اليونسكو أدى زيارة إلى المنطقة في نفس اليوم. للاطلاع على تاريخ مهنة صناعة الفطائر في غمراسن.