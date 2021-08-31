تونس تصدر مذكرة جلب بحق نبيل القروي وشقيقه

بعد دخوله إلى الجزائر بطريقة غير شرعية

أصدرت السلطات الأمنية التونسية، الثلاثاء، مذكرة جلب بحق رجل الأعمال، رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، وشقيقه، بعد دخولهما إلى الجزائر بطريقة غير شرعية.

ونقلت وسائل اعلام تونسية إن ”النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين (وسط البلاد)، أذنت للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك بحسب الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر“.

وأضاف المصدر أنه ”يمكن للسلطات الأمنية في تونس، أن تطلب في وقت لاحق، تعاونا دوليا في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، إذا ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس“.

وقد ألقي القبض على الأخوين القروي، الأحد 29 أوت، في مدينة تبسة وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية بولاية القصرين.