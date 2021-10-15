-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تونس تعلن تخفيف شروط دخول الجزائريين

الشروق أونلاين
  • 92675
  • 24
تونس تعلن تخفيف شروط دخول الجزائريين
أرشيف

أعلنت السلطات التونسية عن جملة من الإجراءات الجديدة تتضمن تخفيف شروط دخول الجزائريين والأجانب إلى أراضيها.

قال عضو اللجة العلمية التونسية لمكافحة فيروس كورونا، محجوب العوني، الخميس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن وزارة الصحة قد قررت التخفيض في مدة الحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين على تونس عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، من 10 أيام إلى 7 أيام.

وأضاف العوني أن وزارة الصحة التونسية قررت كذلك إعفاء، الوافدين، الذي استلموا تلقيحهم، من الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي.

وأوضح المسؤول التونسي أن  هذه القرارات تأتي في إطار مراجعة شروط دخول المسافرين الوافدين إلى تونس، مشيرا، الى أن التخفيف من مدة الحجر الإجباري للأشخاص الذين لم يتموا تلقي التطعيم يأتي بعد تحسن مؤشرات الوضع الوبائي.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت الأربعاء الماضي عن استثناء السياح الوافدين على تونس في رحلات غير منتظمة  وفي إطار مجموعات وإقامة مؤطرة في النزل، من القيام بالحجر الصحي الإجباري، على أن يطبق عليهم البروتكول الصحي الصادر عن وزارة السياحة، الاستثناء يشمل كذلك القصر (اقل من 18سنة) وكذلك الوافدين على تونس بغرض التدواي.

وكما أوضح العوني أنه سيتواصل تطبيق بقية الاجراءات المعمول بها على باقي المسافرين الوافدين الى تونس والتي تشمل الاستظهار بنتيجة تحليل مخبري RT-PCR تكون نتيجتها سلبية مرفوقة برمز الاستجابة QR-CODE لم يمض على مدة إجراء اختبارها 72ساعة عند التسجيل للسفر.

وذكرت السلطات التونسية، بأن الأشخاص الوافدين الذين لم يتموا عملية التلقيح ملزمون بتطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد مراكز الحجر الصحي الإجباري مع وجوب الاستظهار بما يفيد وثيقة دفع مصاريف النقل والاقامة.

هكذا كانت شروط دخول الجزائريين إلى تونس

نشرت سفارة تونس لدى الجزائر الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الصحة التونسية، والمتعلقة بشروط دخول البلاد في ظل فيروس كورونا.

وجاء في بيان الوزارة، يوم 26 جانفي الماضي، أنه يتعين على الوافدين الخضوع للحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام في أحد المراكز المعدّة لذلك على نفقتهم الخاصة واستظهار وثيقة الحجز وإثبات الدفع.

كما اشترطت السلطات التونسية، على الوافدين القيام بتحاليل الكشف عن كورونا بعد اليوم السابع على نفقتهم، وإذا ظهرت النتيجة سلبية يمكنهم مغادرة الحجر مع الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

كما قررت وزارة الصحة التونسية، مواصلة تعليق الرحلات الجوية، والبحرية من كل البلدان التي شهدت انتشارا وبائيا للسلالة الجديدة، وهي المملكة المتحدة، جنوب إفريقيا والبرازيل، مع تحيين القائمة دوريا.

وكانت سفارة تونس بالجزائر، قد أعلنت عن 6 شروط يجب توفرها لدى الجزائريين الراغبين في دخول البلاد بداية جانفي الجاري.

وحسب بيان للسفارة فإنها “تعلم أنه يتعين على كافة الجزائريين المعنيين بعملية التحول الى تونس ضرورة الاستظهار وجوبا:

– شهادة السلامة الصحية PCR سلبي.
– بطاقة الإقامة التونسية بالنسبة للمقيميين.
– الملف الصحي بالنسبة للمرضى.
– بطاقة التسجيل الجامعي بالنسبة للطلبة.
– بطاقة الهوية بالنسبة للجزائريين والجزائريات المتزوجين بتونسيين وتونسيات.
– السجل التجاري التونسي بالنسبة لأصحاب الأعمال.

مقالات ذات صلة
منظمة المستهلكين تحذر من الإشاعات واللهفة

منظمة المستهلكين تحذر من الإشاعات واللهفة

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

رجل يقتل زوجته خنقا أمام والدتها بسطيف

رجل يقتل زوجته خنقا أمام والدتها بسطيف

هل يخضع من تلقى لقاح كورونا للتلقيح ضد الانفلونزا؟.. فورار يجيب

هل يخضع من تلقى لقاح كورونا للتلقيح ضد الانفلونزا؟.. فورار يجيب

الناطق باسم الخارجية يكذب تمويل الجزائر لاتفاقية بين جنود ماليين وروس

الناطق باسم الخارجية يكذب تمويل الجزائر لاتفاقية بين جنود ماليين وروس

محكمة سيدي امحمد: إيداع السيناتور السابق زوبيري محمد الحبس المؤقت    

محكمة سيدي امحمد: إيداع السيناتور السابق زوبيري محمد الحبس المؤقت    

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
24
  • عماد العبيدي

    الله يحفظ تونس والجزائر انا اخوكم عراقي من استراليا مصيبتي خطبت بنت من الجزاير وبسبب كورونا لم تستطيع هي السفر وعلاقتنا على الهاوية الله يفرجها علينا

    4
  • نهال

    تونس تضع شروط للجزائريين لدخول اراضيها????????? ومن يستميت في دفع المصارف ويتحمل عناء السفر ويحجر نفسه سبعة ايام على نفقته الخاصة في سبيل الدخول لتونس والتمتع بالمظاهرات... والله فعلا حكومة لديها اضطراب في تقدير الذات...

    10
  • أنا

    صدق من قال : ( العربي اكويه لا تداويه )

    -2
  • Nivine ALLACHE

    تونس تتقاسم معنا كل شيء الغاز واللقاح .....الخ ويشرطوا علينا هذي مليحة

    3
  • عبدالسلام

    أنا كاجزائري أشكر الدولة التونسية على هذا القرار . ومن حق الدولة التونسية والشعب التونسي أن يحافظ على وطنهم من الذهاب إلا الفساد ويحدث لهم ماهو يحدث عندنا في الجزائر التي أصبحت تأوي كل من هبة ودبة ومن زاد الطين بلة الأفارقة الذين أنتشرو بشكل مرعب داخل البلاد وأصبح يتفنانونة في تهريب ثروات البلاد إلا أوطانهم .حذاري ثم حذاري أيها الشعب التونسي الشقيق أن تفتح ذراعيكم لكل من هبة ودبة وخاصة الأفارقة فإن لم تقفو وقفة راجل واحد وتحمون وطنكم من الداخل والخارج فإن بلدكم سيدخل في نفق مظلم ولن يستطيع الخروج منه ؟

    -3
  • مشاكس

    تعطولهم التريسيتي و الغاز و السلاح باطل، ثم يفرضون شروط على دخول الجزاءريين ؟
    عندهم الحق احنا الظالمين. لو كان الموسطاش مازال حي، لما تجرءوا

    -7
  • SMAIL AHMED

    il faut précisé pour les résidents pas pour les touristes

    -1
  • Tablati

    كل واحد ايريح في بلادو خير
    ياك تونس هي لي عندها اكبر عدد الاصابات

    11
  • شخص

    ربحت ؟

    5
  • غالب عمارة

    هم دائما بتحججون للجزائريين رغم خيرات الجزائر التي تصلهم من غاز طبيعي إلي غير ذلك

    2
  • Orandz31

    و الدولة الجزائرية تريد أن تتقسم مع هذه الدولة النكرة لقاح الجزائرين ومدقوع بدارهم الجزائرين
    للأخوة ولهم يحزانون

    2
  • moh

    ما هذا الهوان حتى تونس!?

    -14
  • Zahia Sais

    Je pense que c'est tout à fait normal qu'un pays met en place des mesures sanitaires pour éviter la propagation du virus afin de l'éradiquer

    16
  • WAHRANI

    تونس بلد سياحي بامتياز هم منذ إستقلالهم عن فرنسا و هم يتعاملون مع الأوروبيين في السياحة .
    السياحة ليست سوى المناضر الجميلة و بس . الجزائر أكيد بنيها مناطق ميلة جدا سوى في الشتاء أوالصيف لاكن لاتوجد فنادق نقية و نظيفة سوى فنادق الدولة ولا توجد خدمات مميزة عكس تونس .تونس معروفة بالسياحة في كل أوروبا لأنهم يسوقون بالإشهار في كل أوروبا حتى في بلدان الأسكندنافية وهم محتكين بالأوربيين جيدا

    35
  • كمال

    واشبيكم شاعلين , السفارة وضحت حالات يسمح بها العبور , فعلى الاقل التونسيين فكروا في رعيتهم , وليس كالجزائر غالقة ومغلوقة فلا مراعاة لارواح وارزاق الناس وهو ما يقتل حب الوطن في الانفس
    وبالنسبة لبعض الجهال , هناك من يقصد تونس لزيارة اهله او لارتباطه بعلاج طويل ومتابعة , او لتفقد استثماراته , او بحكم انه يشتغل في شركات اجنبية متمركزة هناك , فلا داعي طول اللسان والتعدي على اخوتنا وجيراننا , والمشكل في غلق الحدود من الجزائر , فحتى تونس صنفت في لوائحها وتعليماتها الطبية ,كلا من الجزائر وليبيا حالتين خاصتين وفي درجة اقل ايطاليا ومالطا واخيرا فرنسا

    24
  • صالح التونسي

    هذه الإجراءات سببها الوضع الصحي الحرج في كل انحاء العالم ولا تستهدف الجزائريين خصوصا، فالتونسيون هم انفسهم مقيدون بشروط صارمة للتنقل حتى بين المدن والولايات داخل تونس، والجزائريون دائما محل ترحاب وتبجيل داخل تونس مثلهم مثل كل الأخوة العرب والمسلمين.
    علينا ان نتذكر دائما ان الحدود بين دولنا ما هي الا حدود وهمية داخل عقولنا، وضعها الإستعمار ومازال يرسخها أيتامه الذين تركهم خلفه.

    30
  • صالح

    هذه الإجراءات سببها الوضع الصحي الحرج في كل انحاء العالم ولا تستهدف الجزائريين خصوصا، فالتونسيون هم انفسهم مقيدون بشروط صارمة للتنقل حتى بين المدن والولايات داخل تونس، والجزائريون دائما محل ترحاب وتبجيل داخل تونس مثلهم مثل كل الأخوة العرب والمسلمين.
    علينا ان نتذكر دائما ان الحدود بين دولنا ما هي الا حدود وهمية داخل عقولنا، وضعها الإستعمار ومازال يرسخها أيتامه الذين تركهم خلفه.

    29
  • ج ج المقدس

    للمعلق 1 :تطالب الجزائريين بالسياحة في الجزائر . وتتجاهل أن السياحة ثقافة وسلوك وحسن استقبال ... وكلها يفتقدها الجزائري لسبب أن البلاد تحولت الى صحراء سياحية منذ 3 عقود
    تعتبر الجزائر أجمل بلد في العالم وهي التي تفتقد حتى للمراحيض العمومية . الحياة الليلية منعدمة حيث تخلوا البلاد من عروشها قبل غروب الشمس فتغلق المحلات وتنعدم وسائل النقل .... في وقت في غيرنا من الدول الحياة مستمرة الى ما بعد منتصف الليل ناهيك عن انعدام المتاحف ودور السينما والمهرجانات ... أما طرقانتا فحدث ولا حرج : حفر بعمق ابار وممهلات بحجم جبال وقمامات متناثرة على حوافها .. وما خفي أعظم

    106
  • واش تحوي

    من حق ،بل من الواجب على الدولة التي تحترم نفسها أن تضع كل الحواجز والموانع التي تحفظ شعبها ،فشكرا لإخواننا التونسيين على اهتمامهم لبلدهم، وإنني كمواطن جزائري اعتقد أن صيانة وحفظ تونس من صيانة وحفظ الجزائر .

    48
  • تونسي عربي اصيل

    لقد فقدناكم يا اخوتنا الجزائرين في شوارعنا في مقاهينا في مطاعمنا في طروقاتنا في حياتنا اليومية انه المرض الخبيث الكرونا لا شروط عليكم لكم الحق ان تغلقوا حدودكم لسلامتكم والشروط التي وضعتها تونس هي شروط روتونية مثل الجزائر لها الحق ان تظع شروط مع العلم ان الجزائر قد اغلقت حدودها نماما ويجب ان تعلموا ان عدد الوفيات بتونس اكثر من الجزائر وهذا راجع لاننا فتحنا الحدود اخوتي في الجزائر لا تاخذو بخاطركم من من الشروط التونسية فغير معقول ان يدخل تونسي للجزائر وهو مصاب بالمرض ويارب يخرج الوباء وتفتح الحدود لقد اشتقت للجزائر

    53
  • مسعود بوزيان

    تونس تشترط علينا؟ قمة السفالة! ماذا يوجد في تونس أحسن من الجزائر؟ والله كل المناطق الجزائرية أفضل بكثير:إليزي وتامنراست، في أقصى الجنوب، تيميمون وبشار وبسكرة أجمل الصحاري والواحات، الجبال الغابية من الشرق إلى الغرب، والسواحل 1200 كلم، قسنطينة وتلمسان وبجاية وجيجل،وهران والجزائر... من أجمل المدن.

    -38
  • أعمر الشاوي

    هذه الشروط تخص التونسيين المقيمين بالجزائر او الجزائريين المقيمين في تونس يجب توضيح هذا جيدا لأن الحدود مغلقة و لا عطلة و لا سياحة

    59
  • Mowatine

    كل هذا من اجل الدخول الي تونس ولا حشمة ولا احترام؟ ولهذا لها الحق الحكومة الجزائرية في غلق الحدود تفاديا لانتشار الفيروس
    ايه زين وليكن ذالك الباب الي يجيك منو الريح سدو واستريح ولما يغيب السواح الأوروبيين أنساو أغنية سنستقبل اخواننا الجزائريين في الصيف بالطبول
    ياخي الزمان ياخي
    والله لو تعقلت الحكومة وأمرت ب الاستثمار في السياحة علي التراب الوطني لأنهت المشكل من زمان و جلبت عائدات لا حسر لها من السياحة علي ارض الوطن
    وزيد بناء مستشفيات علي طراز عالمي لاصبح المواطن يداوي بقرب منزله والمال يبقي في بلاده
    وتهنأ الفرطاس من حك الرأس

    39
  • عادل

    يا ناس قوموا بالسياحة في بلدكم فوالله الجزائر اجمل بلاد العالم

    74

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد