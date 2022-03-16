تونس تعلن عن تفكيك خلية إرهابية في تطاوين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية صباح الأربعاء في بيان. عن كشف خلية إرهابية تتكوّن من 6 عناصر في منطقة تطاوين جنوبي البلاد.

وحسب بيان الداخلية التونسية:”تمكّنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من الكشف عن خلية إرهابية يطلق عليها اسم “الموحدون”. تضمّ 06 عناصر وتنشط بجهة تطاوين”.

ويتزعّم هذه الخلية “عنصر تكفيري غير معروف أمنيا”. وقد قام عناصرها “بمبايعة زعيم ما يُسمى بتنظيم “داعش” الإرهابي. وتعمّدوا استقطاب مجموعة من الشُبان لتبني الفكر التكفيري”، يضيف ذات البيان.

وقالت الداخلية التونسية إن أفراد الخلية المفكّكة “خططوا لصناعة مواد مُتفجرة وسُمُوم لاستغلالها في القيام بعمليات نوعية”.