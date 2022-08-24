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تونس تكشف عن نتائج تحاليل إصابة محتملة بجدري القرود

الشروق أونلاين
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تونس تكشف عن نتائج تحاليل إصابة محتملة بجدري القرود
أرشيف
مستشفى في تونس

أعلنت السلطات الصحية في صفاقس بتونس صباح الأربعاء، عن نتائج تحاليل مخبرية أجريت لشابة بعد الاشتباه في إصابتها بجدري القرود.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد كانت نتائج التحليل “سلبية”، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة العمومية بصفاقس.

وكانت الشابة المشتبه في إصابتها بجدري القرود، قد تنقّلت إلى المستشفى الجامعي بصفاقس بعد معاناتها من طفح جلدي.

وفي أثناء نزولها بقسم الأمراض المعدية بالمستشفى، خضعت للتحاليل المخبرية التي أكدت سلامتها من مرض جدري القرود.

ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بـ”جدري القرود” بنسبة 20 بالمئة

وفي 18 أوت 2022، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تسجيل نحو 7.500 إصابة جديدة بمرض جدري القرود في خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 20 بالمئة عن الأسبوع السابق.

وأوضح غيبريسوس في ندوة خاصة عقدها عبر الانترنت، أن جميع حالات الإصابة الجديدة، يتمّ تسجيلها في أوروبا والأمريكيتين، مؤكدا أن معظم الحالات تعود إلى رجال شواذ.

ووصل تعداد الإصابات بالمرض حول العالم، 36.412 حالة مؤكدة إلى غاية 16 أوت الجاري، بينها 12 حالة وفاة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

وأوصى غيبريسوس جميع البلدان بالعمل على “التأكد من استعدادها لمواجهة مرض جدري القرود، ووقف انتقال العدوى باستخدام أدوات فعّالة للصحة العامة”.

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