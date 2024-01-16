تونس تلتحق بِقافلة المُنتخبات الكبيرة المُتعثّرة في “كان” 2024

التحق منتخب تونس لِكرة القدم مساء الثلاثاء، بِركب المنتخبات الكبيرة المُتعثّرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وخسر منتخب “نسور قرطاج” بِهدف لِصفر أمام منتخب ناميبيا، في مباراة لُعبت بِمدينة كوروغو الإيفوارية، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. وأدار فعّالياتها حكم السّاحة عمر عبد القادر أرتان من الصّومال.

وسجّلت ناميبيا الهدف الوحيد والثّمين في الدقيقة الـ 88، بواسطة المهاجم دانييل هوتو.

وسبق لِتونس نيل اللّقب الإفريقي عام 2004، وتنشيط نهائي نسختَي 1965 و1996. بينما شاركت ناميبيا في 3 بطولات فقط من “الكان” (دون احتساب استحقاق 2024)، وخرجت في كلّ نسخة من الدور الأوّل، دون أن تتذوّق حلاوة الفوز ولو مرّة واحدة. وهو ما يُشكّل طابع المفاجأة لِنتيجة هذه المباراة، مثلما كان الشّأن مع تعثّر منتخبات الجزائر ومصر والكاميرون ونيجيريا (التعادل) وغانا (الخسارة).

وفي مباراة أُخرى عن الفوج الخامس، تتبارى جنوب إفريقيا مع منتخب مالي سهرة الثلاثاء.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- ناميبيا 0ن

2- جنوب إفريقيا 0ن (ناقص مباراة)

3- مالي 0ن (ناقص مباراة)

4- تونس 0ن

وفي الجولة الثانية، يتبارى منتخب تونس مع منافسه المالي السبت المقبل، وتُواجه ناميبيا فريق جنوب إفريقيا في اليوم الموالي.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل لِثُمن النّهاني رائد ووصيف الفوج، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث اللّحاق بهما، إذا نال أفضل رتبة ثالثة، التي تُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.