تونس تهتزّ على وقع فضيحة.. مئات النساء ضحايا راق مزيّف

اعتقلت الشرطة في تونس شخصا يقدّم نفسه على أنه “معالج روحي”، بعد تورّطه في الاعتداء جنسيا على نحو 900 امرأة.

وجاء اعتقال المتّهم حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه بالاحتيال على ضحاياه للاعتداء عليهنّ جنسيا.

وكان المتّهم يوهم ضحاياه، حسب ما بثته قناة “الحوار التونسي” المحلية، بأنّه يعالجهنّ عن طريق إقامة علاقات جنسية محرّمة معهنّ.

ويتصيّد المتّهم ضحايا أفعاله الشاذة عبر صفحته على فيسبوك. حيث يدّعي أن لديه قدرات علاجية ضد “السحر الأسود”.

واعترف المتّهم في التسجيل الذي بثته القناة التونسية، بأنه تمكّن من علاج ما بين 800 و900 امرأة عن طريق “الجلسات الجنسية”، على حدّ تعبيره.

وقالت إحدى ضحايا المتّهم، وهي طالبة في الـ25 من العمر، إنها تعرضت لاستغلال جنسي لمدة 3 سنوات على يد “المعالج الوهمي”.