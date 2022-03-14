تونس: توقيف امرأة بتهمة الاتجار بالبشر

أوقفت السلطات الأمنية في تونس امرأة، بتهمة الاتجار بالبشر، كانت بصدد تسليم فتاتين لرجل غريب، حسب ما أفادت صحف محلية.

بدأت القضية حين تفطن أعوان مركز الأمن التونسي بفرنانة إلى وجود شخص غريب عن المنطقة يبحث عن آخر وردت بشأنه معلومات تفيد تورطه في مجال الاتجار بالبشر، وتشغيل القاصرات للعمل كمعينات في المنازل.

وبعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية، تم نصب كمين للتعرف على ملابسات الموضوع، حيث تبيّن أن الشخص الذي يبحث عنه الشخص الغريب ينشط ضمن شبكة منظمة للاتجار بالبشر، وقد مكّن الكمين من إيقاف سيدة في العقد الخامس من عمرها وبرفقتها فتاتين كانت ستسلمهما للشخص الغريب برفقة شريكها، وفق ما أورده موقع “موزاييك أف. أم” التونسي.

ويبدو أن المرأة والرجل المتورطين في القضية، استغلا حالة الفقر التي تعاني منها عائلتا الفتاتين، خاصة وأن إحداهما لا تزال تزاول دراستها في الثانوية، كما تم حجز مبلغ من المال كان بحوزة المرأة.

هذا، وأذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الواقعة بتهمة “تكوين وفاق من أجل الاتجار بالبشر”.

من جهة أخرى، تم التحفظ على المرأة المتهمة التي دلت على شريكيها اللذين لاذا بالفرار، وقد تم إدراجهما بالتفتيش، كما قام أعوان الأمن بفرنانة بإعادة الفتاتين إلى أهليهما بعد الاستماع لهما.