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تونس: توقيف بث قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم

الشروق أونلاين
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تونس: توقيف بث قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم

قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التونسية (هايكا) الأربعاء، بقطع البث عن قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم.  

وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في تصريح لوسائل إعلام تونسية أنه تم الأربعاء، توقيف بث كل من قناة نسمة وإذاعة القران الكريم، وتم حجز جميع المعدات الخاصة بهم، و ذلك بالنظر إلى مخالفتهم القانون.

وقال هشام السنوسي إن “قناة نسمة تابعة لحزب قلب تونس ، وإذاعة القران الكريم تتبع حزب الرحمة وهو ما يتنافى مع القانون و يعد خرقا جسيما له” .

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