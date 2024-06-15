تونس تُعفي رعايا دولتين إضافيتين من التأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية في تونس، عن إعفاء رعايا دولتين إضافيتين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، بداية من السبت 15 جوان.

ويتعلق الأمر حسب بيان للوزارة، بإعفاء حاملي جوازات السفر العادية من العراق وإيران من تأشيرة الدخول إلى تونس، بداية من تاريخ اليوم.

وللاستفادة من هذا الإعفاء، يشترط على حاملي جوازات السفر العراقية العادية، القدوم إلى تونس للسياحة، لمدة لا تتجاوز 15 يوما.

حيث يمكن للعراقيين دخول البلاد مرة واحدة كل 180 يوما. مع وجوب استظهار حجز فندقي مسبق ومؤكد، وتذكرة طيران ذهاب وعودة.

في حين، يبقى إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس، من دون شروط إضافية.