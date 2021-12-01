تونس حريصة على العمل مع الجزائر في كل الظروف

وزير خارجيتها عثمان الجرندي:

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن “العلاقات الجزائرية- التونسية الضاربة في القدم تتطور باستمرار بغض النظر عن التنسيق الكامل والوثيق والدائم بين البلدين”.

وصرح الجرندي، الذي حلّ بوهران للمشاركة في أشغال المؤتمر الثامن رفيع المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا المقرر تنظيمه هذا الخميس، “نحن حريصون بقوة على العمل معا في كافة المجالات وفي كل الظروف”.

وقال “إنها فرصة إضافية لهذا المجلس لكي يجتمع بوهران مع الأعضاء الأفارقة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي وعدة موظفين في منظمة الأمم المتحدة وكبار موظفي الاتحاد الأفريقي للتشاور والحوار والتنسيق حول كل القضايا التي تخص أفريقيا في جميع المجالات وبالخصوص القضايا التي ترتبط بالأمن والسلام والتنمية”.

وفي هذا الاتجاه اعتبر رئيس الدبلوماسية التونسية “أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوسائل الناجعة التي تخدم مصلحة أفريقيا ومصلحة بلداننا وللخروج بالمقترحات التي سنتبعها في مساعينا الدبلوماسية على مستوى مجلس الأمن الدولي وكذا المجلس السلم والأمن الأفريقي”.

وأكد في نفس السياق أن الجزائر التي تحتضن هذا اللقاء “تعد سباقة في تطوير كل الأطر المناسبة للحوار سواء كان الأمر على مستوى الدول العربية أو على المستوى الأفريقي وحديثا على مستوى دول جوار ليبيا”.

س. ع