-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بأمر من الرئيس تبون.. فتح مركز ثقافي جزائري في روسيا (فيديو)
العالم

تونس: حكم غيابي بالسجن 4 سنوات ضد ليلى الطرابلسي

الشروق أونلاين
  • 138
  • 0
تونس: حكم غيابي بالسجن 4 سنوات ضد ليلى الطرابلسي
أرشيف
ليلى الطرابلسي وزين العابدين بن علي

قضت المحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بعقوبة السجن لمدة 4 سنوات، في حقّ أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى الطرابلسي لإدانتها بالفساد.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد قضت المحكمة بحكمها ضد الطرابلسي، لإدانتها بتهمة المشاركة في استغلال صلاحيات موظف عمومي لاستخلاص مكاسب دون وجه حق.

كما ستغرّم ليلى بمبلغ 262 ألف دينار (أكثر من مليار سنتيم جزائري). مع إلزامها بإرجاع نفس المبلغ في ملف قضائي آخر يتعلق بالحصول على منافع لإحدى الجمعيات التي كانت تشرف عليها.

وتعيش الطرابلسي في السعودية منذ فرارها مع زوجها الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في جانفي 2011. عقب الاحتجاجات التي أطاحت بحكمه للبلاد.

أما بن علي نفسه، فقد توفي في مكان إقامته بالسعودية عن عمر يناهز 83 عاما، في شهر سبتمبر من العام 2019.

مقالات ذات صلة
روسيا تقدّم مساعدات غذائية بقيمة 10 مليون دولار لـ4 دول إفريقية

روسيا تقدّم مساعدات غذائية بقيمة 10 مليون دولار لـ4 دول إفريقية

لماذا تريد الصين أن تحفر في الأرض بعمق 10 كيلومترات؟

لماذا تريد الصين أن تحفر في الأرض بعمق 10 كيلومترات؟

مربع كبار القارة… هذه هي الدول الـ4 الأقوى اقتصاديا في إفريقيا

مربع كبار القارة… هذه هي الدول الـ4 الأقوى اقتصاديا في إفريقيا

مصر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى “بريكس”

مصر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى “بريكس”

تغيير “هامّ” في إجراءات طلب تأشيرة شنغن

تغيير “هامّ” في إجراءات طلب تأشيرة شنغن

أضخم مناورة جوية في تاريخ الناتو بألمانيا

أضخم مناورة جوية في تاريخ الناتو بألمانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد