تونس: حكم غيابي بالسجن 4 سنوات ضد ليلى الطرابلسي

قضت المحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بعقوبة السجن لمدة 4 سنوات، في حقّ أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى الطرابلسي لإدانتها بالفساد.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد قضت المحكمة بحكمها ضد الطرابلسي، لإدانتها بتهمة المشاركة في استغلال صلاحيات موظف عمومي لاستخلاص مكاسب دون وجه حق.

كما ستغرّم ليلى بمبلغ 262 ألف دينار (أكثر من مليار سنتيم جزائري). مع إلزامها بإرجاع نفس المبلغ في ملف قضائي آخر يتعلق بالحصول على منافع لإحدى الجمعيات التي كانت تشرف عليها.

وتعيش الطرابلسي في السعودية منذ فرارها مع زوجها الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في جانفي 2011. عقب الاحتجاجات التي أطاحت بحكمه للبلاد.

أما بن علي نفسه، فقد توفي في مكان إقامته بالسعودية عن عمر يناهز 83 عاما، في شهر سبتمبر من العام 2019.