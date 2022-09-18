تونس: زيادات جديدة في أسعار البنزين وقارورات الغاز

أعلنت وزارة الطاقة في تونس يوم السبت، رفع أسعار قارورات الغاز بنسبة 14 في المئة، في إطار خطة لخفض الدعم الحكومي للطاقة.

وقالت الوزارة في بيان إن أسعار قارورات الغاز سترتفع من 7.75 دينار إلى 8.80 دينار (نحو 400 دينار جزائري). ويسري هذا ابتداء من يوم 18 سبتمبر 2022.

كما تشمل الزيادات الجديدة سعر البنزين، الذي سيرتفع من 2.33 دينار للتر إلى 2.4 دينار (نحو 130 دينار جزائري).

وأرجعت السلطات التونسية هذه الزيادة الأولى من نوعها منذ 12 عاما، إلى تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية، واضطرابات الإمدادات.