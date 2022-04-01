-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تونس: شرطة مكافحة الإرهاب تستدعي راشد الغنوشي

الشروق أونلاين
  • 274
  • 0
تونس: شرطة مكافحة الإرهاب تستدعي راشد الغنوشي
ح.م
راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة

قال مكتب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الأسبوع.

جاء الاستدعاء الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان.

مقالات ذات صلة
ترامب يدعو بوتين للكشف عن معلومات تتعلّق بعائلة بايدن

ترامب يدعو بوتين للكشف عن معلومات تتعلّق بعائلة بايدن

هذا ما تناوله اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا

هذا ما تناوله اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا

تونس: استدعاء نائب النهضة عماد الخميري من طرف فرقة مكافحة الإرهاب

تونس: استدعاء نائب النهضة عماد الخميري من طرف فرقة مكافحة الإرهاب

بلاني للشروق : “بلينكن لم يطلب من الجزائر مراجعة مواقفها من روسيا والمغرب”

بلاني للشروق : “بلينكن لم يطلب من الجزائر مراجعة مواقفها من روسيا والمغرب”

بلينكن يرفض طلبا مغربيا بفتح قنصلية أمريكية في العيون المحتلة

بلينكن يرفض طلبا مغربيا بفتح قنصلية أمريكية في العيون المحتلة

مقتل 5 أشخاص في عملية إطلاق نار شرق تل أبيب

مقتل 5 أشخاص في عملية إطلاق نار شرق تل أبيب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد