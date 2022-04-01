تونس: شرطة مكافحة الإرهاب تستدعي راشد الغنوشي

قال مكتب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الأسبوع.

جاء الاستدعاء الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان.