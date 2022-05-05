قررت محكمة في تونس فتح تحقيق بشأن تسجيلات صوتية منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة. تحتوي على انتقادات للرئيس سعيّد.

وجاء في بيان لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، أن النيابة العمومية اتخذت هذا القرار “للتحقّق من صحّة محتوى التسريبات المذكورة. وترتيب الآثار القانونية لها”.

وأضاف مكتب الاتصال أن النيابة العمومية “تولّت الإطلاع على محتوى هذه التسجيلات الصوتية. وأنّ الأبحاث لا تزال جارية”.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات صوتية نُسبت إلى عكاشة، وجّهت فيها انتقادات إلى الرئيس قيس سعيّد.

وكانت عكاشة قد أنكرت ماجاء في التسجيلات، وقالت في منشور على فيسبوك:”بعد حملة التشويه والمسّ بالأعراض، نتحوّل إلى تركيب الأصوات”.