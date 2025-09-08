تونس في المونديال لِسابع مرّة

حجز منتخب تونس لِكرة القدم عصر الإثنين، تأشيرة التأهّل لِنهائيات كأس العالم 2026.

وفازت تونس خارج القواعد بِهدف دون رد على منتخب غينيا الإستوائية، في مباراة الجولة الثامنة من التصفيات.

وبات منتخب “نسور قرطاج” يحوز 22 نقطة في الصدارة، وبِفارق 10 نقاط عن الوصيف فريق ناميبيا، قبل جولتَين عن انتهاء التصفيات.

وحتى لو فازت ناميبيا بِميدانها على ساوتومي وبرانسيب هذا الثلاثاء، فإن التأهّل سيكون من نصيب منتخب المدرب سامي الطرابلسي.

وقبل مونديال 2026، سبق للمنتخب التونسي حضور هذه التظاهرة ستّ مرات، ما بين 1978 و2022.