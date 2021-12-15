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رياضة

تونس في النهائي العربي

علي بهلولي
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تونس في النهائي العربي

تأهّل منتخب تونس لِكرة القدم مساء الأربعاء، لِنهائي منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وفازت تونس بِهدف لِصفر على منتخب مصر، في إطار الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب.

واحتضنت العاصمة القطرية الدوحة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الإيراني علي رضا فغاني.

وسجّل هدف منتخب “نسور قرطاج” المدافع المصري عمرو السولية، ضد مرماه في الوقت بدل الضّائع (90+5).

وفي اللقاء النهائي، تلعب تونس مع الفائز من مباراة المنتخب المحلّي الجزائري والفريق القطري.

ويُجرى اللقاء النهائي بِمدينة الخور القطرية، السبت المقبل على الساعة السادسة مساءً محلّيا والرابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري.

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