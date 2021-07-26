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تونس: قيس سعيد يصدر أمرًا بحظر التجول ومنع التجمع بالطريق العام!

الشروق أونلاين
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تونس: قيس سعيد يصدر أمرًا بحظر التجول ومنع التجمع بالطريق العام!

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد مساء الاثنين، أمرًا رئاسيًا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات، وكذا منع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

بيان الرئاسة التونسية   

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 26 جويلية 2021 إلى غاية يوم الجمعة 27 أوت 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

وتُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.

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