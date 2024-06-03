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تونس: لا زيادة في رسوم الإقامة السياحية للجزائريين

الشروق أونلاين
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تونس: لا زيادة في رسوم الإقامة السياحية للجزائريين
أرشيف
تونس

نقلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك يوم الإثنين، عن الديوان التونسي للسياحة، أن الزيادات الجديدة في رسوم الإقامة السياحية لن تشمل السيّاح الجزائريين.

وأوضح ممثل الديوان حسب ما نقلته منشور للمنظمة، أن “ترفيع الرسوم يخصّ السيّاح الأجانب من غير التونسيين وسكان منطقة المغرب العربي”.

ويدفع السائح الأجنبي الواحد في تونس، ما بين 1 و3 دينار تونسي، عن كل ليلة يقضيها في فندق أول نزل سياحي. كرسوم توجّه لدعم ميزانية البلاد.

وسترتفع هذه الرسوم بداية من 1 نوفمبر المقبل، لتتراوح بين 4 و12 دينار تونسي، لكنها لن تطبّق على السيّاح القادمين من الجزائر.

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