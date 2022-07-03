تونس: مستشار سعيّد يتبرأ من مسودة الدستور الجديد

تبرّأ رئيس الهيئة التونسية المكلّفة بصياغة دستور تونس الجديد الصادق بلعيد، من مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك في رسالة نشرها بلعيد، يوم الأحد على جريدة الصباح المحلية، مرفقة بالنسخة التي أعدتها اللجنة الاستشارية التي كان بلعيد يشرف على عملها.

واعتبر بلعيد “أن المشروع الصادر في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، ينطوي على مخاطر ومطبّات جسيمة. ويمهّد لنظام دكتاتوري مُشين”، على حدّ تعبيره.

وقال بلعيد:”من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق، أن النص الذي وقع نشره والمعروض للاستفتاء، لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه لسيادة الرئيس”.

وأضاف: “الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس”. موضحا أنّ “النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة”.

وتابع بلعيد يقول: “من هذه المطبّات، رجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014. حول الخطر الداهم، بما يضمن لرئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده”.

وصدرت في الجريدة الرسمية التونسية يوم الخميس الماضي، مسودة الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي في 25 جويلية الجاري.