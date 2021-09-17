تونس: هذه هي حقيقة العثور على حقائب مليئة بالأموال بمطار قرطاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحقائب مليئة بأوراق نقدية قيل أنها لأموال مهربة حديثا ضبطت بمطار قرطاج التونسي.

وقال فريق خدمة تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس، أن هذه الصورة ليست لأموال مهربة حديثاً في تونس بل منتشرة منذ سنوات على أنها في ليبيا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حقيبة مليئة بأوراق نقديّة ادعى ناشروها أنها أموال مهربة ضُبطت حديثاً في مطار قرطاج، إلا أن الادعاء غير صحيح، الصورة قديمة ومنتشرة منذ سنوات على أنها في ليبيا.

وتظهر الصورة حقيبة سوداء مليئة بعملات أجنية وجاء معها تعليق يلمح بأنه تم ضبطها في الأيام الماضية في مطار قرطاج، في ظلّ الأزمة السياسية التي تمرّ بها تونس، وحصد آلاف المشاركات والتعليقات على موقع فيسبوك.

ووصل فريق تقضي الحقائق بعد عملية تفتيش عبر محركات البحث إلى التأكيد أن الصورة منتشرة منذ سنوات على مواقع ليبية محليّة.

وبحسب هذه المواقع، ضُبطت في مطار مصراتة الدولي في ليبيا، أربع حقائب مليئة بالعملات الأجنبية في 18 آوت 2017 على متن طائرة تابعة للخطوط الجويّة الإفريقية كانت متجهة إلى تركيا.