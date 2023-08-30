تونس وجهة أغلب الأندية الجزائرية تحضيرا للموسم الجديد

فيما اختار نصف فرق القسم الأول الجزائر العاصمة

فضل نصف عدد أندية القسم الأول استكمال تحضيراته خارج الوطن، حيث إن أغلبها اختارت الوجهة نحو المركبات الرياضية التي تتوفر عليها الجارة تونس، مقابل تنقل نادي بارادو إلى تركيا ومولودية الجزائر نحو فرنسا، فيما فضل النصف الآخر المشكل لأندية القسم الأول خوض تربصاته في عدة أماكن من الجزائر العاصمة، مثل عين البنيان وتيكجدة والدويرة وبن عكنون.

لم تتوان أغلب الأندية المشكلة لبطولة القسم الأول في تغيير الوجهة لاختيار المكان الذي تراه مناسبا لمواصلة التحضيرات، تحسبا للموسم الكروي المقبل، وهذا من باب البحث عن المرافق التي تتوفر على الظروف المناسبة لتفعيل العمل التحضيري من الناحية الفنية والبدنية، وذلك لضمان مباريات ودية تساهم في تطوير اللياقة التنافسية قبل انطلاق المواعيد الرسمية. وقد انقسمت الأندية الجزائرية لحد الآن إلى شطرين، حيث إن النصف الأول فضل مواصلة التحضير في الجزائر، من خلال مراعاة الإمكانات المتاحة، وكذلك المرافق التي تسهل المهمة، فيما فضل النصف الثاني التنقل إلى الخارج. وفي هذا الجانب، فقد أخذت الجارة تونس حصة الأسد من الأندية التي استقطبتها لحد الآن، حيث فضلت شبيبة القبائل واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد منطقة طبرقة لمواصلة التحضير، بناء على المركبات الرياضية التي تتوفر عليها هذه القرية الساحلية، فيما اختار اتحاد الجزائر ووفاق سطيف منطقة عين الدراهم الحدودية، فيما برمج شباب قسنطينة تربصا بنواحي سوسة تزامنا مع المباراة التي نشطها الثلاثاء أمام النجم الساحلي في إطار المنافسة القارية التي غادرها قبل الأوان، في الوقت الذي فضلت إدارة مولودية الجزائر برمجة تربص مغلق بفرنسا وسط مؤيد ومعارض لهذا الخيار، خاصة من ناحية نوعية المباريات الودية المبرمجة، فيما شد نادي بارادو الرحال نحو تركيا، حيث لعب عدة مباريات ودية آخرها ضد المسيمر القطري، حيث فاز أبناء لكناوي بهدفين مقابل هدف واحد.

في المقابل، فقد تركزت أغلب الأندية التي فضلت التربص داخل الوطن في الجزائر العاصمة، ما سمح لها ببرمجة عدة مباريات ودية تحضيرية في ما بينها في مختلف الملاعب المتاحة، حيث اختارت مولودية البيض تيكجدة مكانا لمواصلة التحضيرات تحت قيادة مدربها الجديد عبد النور حميسي، فيما دخل اتحاد بسكرة تربصه الثاني على التوالي في العاصمة، وذلك في منطقة الدويرة، أما الاتحاد الرياضي السوفي فقد وقع اختياره على المدرسة العليا للفندقة في عين البينيان، في الوقت الذي تحضر شبيبة الساورة بنواحي بن عكنون تحت قيادة المدرب العائد شريف حجار.

فيما نسجل تواصل تحضيرات أندية أخرى بعيدا عن العاصمة، على غرار جمعية الشلف الذي كان منشغلا بالمنافسة القارية التي خسر رهانها بعد إقصائه أمام باندل انسيرانس النيجيري بركلات الترجيح، أما نجم مقرة فيواصل التحضير في مدينة البرج، وقد لعب مؤخرا مباراة ودية أمام شباب قسنطينة، فيما تتواجد مولودية وهران في عاصمة الغرب الجزائري في ظروف تبدو صعبة نسبيا، بدليل عدم الحسم في ملف العارضة الفنية بعد انسحاب التونسي معز بوعكاز مقابل الاتفاق مع خير الدين ماضوي لتولي المهمة.

أماكن تربص الأندية الجزائرية

الجزائر: مولودية البيض (تيكجدة)، اتحاد بسكرة (الدويرة)، الاتحادي الرياضي السوفي (عين البنيان)، نجم بن عكنون وشبيبة الساورة (بن عكنون)، جمعية الشلف (الشلف)، نجم مقرة (البرج)، مولودية وهران (وهران).

تونس: شبيبة القبائل (طبرقة)، اتحاد خنشلة (عين الدراهم)، اتحاد الجزائر (طبرقة)، وفاق سطيف (عين الدراهم)، شباب بلوزداد (طبرقة)، شباب قسنطينة (سوسة).

فرنسا: مولودية الجزائر