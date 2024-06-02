-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تونس: وزارة التربية تمنع ارتداء الكوفية الفلسطينية على ممتحني البكالوريا

الشروق أونلاين
  • 225
  • 0
تونس: وزارة التربية تمنع ارتداء الكوفية الفلسطينية على ممتحني البكالوريا
أرشيف
الكوفية الفلسطينية

أعلنت وزارة التربية في تونس يوم الأحد في بيان، أنها ستمنع ارتداء الكوفية الفلسطينية على ممتحني البكالوريا. مؤكدة في الوقت نفسه،”دعمها المطلق للقضية الفلسطينية”.

وجاء بيان الوزارة التونسية بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو المترشحين للامتحان الوطني، إلى ارتداء الكوفيّات. تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين في ظلّ استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وبرّرت الوزارة قرارها بالقول إن “هذه الدعوات هي محاولة من البعض لاستغلال القضية الفلسطينية. من أجل إرباك سير الامتحانات الوطنية، أو توظيفها لارتكاب الغش المقنّع”.

ودعت الوزارة أُسَر الممتحنين إلى “تشجيع أبنائها على أن يكونوا مثالا للسلوك التربوي النزيه. والنأي بأنفسهم عن كلّ ما يعرّضهم لشتى أنواع العقوبات، التي لن تتوانى وزارة التربية عن تطبيقها”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
اتفاق عمل مع الجزائر لاستقطاب السياح الصينيين

اتفاق عمل مع الجزائر لاستقطاب السياح الصينيين

سفينة محملة بالأسلحة للكيان الصهيوني تقترب من مياه المغرب

سفينة محملة بالأسلحة للكيان الصهيوني تقترب من مياه المغرب

شاهد.. لحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول

شاهد.. لحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول

غضب في المغرب على صديق الملك بسبب الصحراء الغربية

غضب في المغرب على صديق الملك بسبب الصحراء الغربية

أحداث السابع من أكتوبر عرت الحضارة الغربية وقيمها الإنسانية

أحداث السابع من أكتوبر عرت الحضارة الغربية وقيمها الإنسانية

غرامات وسجن وترحيل.. السعودية تبدأ تطبيق عقوبة “الحج بلا تصريح” 

غرامات وسجن وترحيل.. السعودية تبدأ تطبيق عقوبة “الحج بلا تصريح” 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد