تونس: وزارة التربية تمنع ارتداء الكوفية الفلسطينية على ممتحني البكالوريا

أعلنت وزارة التربية في تونس يوم الأحد في بيان، أنها ستمنع ارتداء الكوفية الفلسطينية على ممتحني البكالوريا. مؤكدة في الوقت نفسه،”دعمها المطلق للقضية الفلسطينية”.

وجاء بيان الوزارة التونسية بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو المترشحين للامتحان الوطني، إلى ارتداء الكوفيّات. تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين في ظلّ استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وبرّرت الوزارة قرارها بالقول إن “هذه الدعوات هي محاولة من البعض لاستغلال القضية الفلسطينية. من أجل إرباك سير الامتحانات الوطنية، أو توظيفها لارتكاب الغش المقنّع”.

ودعت الوزارة أُسَر الممتحنين إلى “تشجيع أبنائها على أن يكونوا مثالا للسلوك التربوي النزيه. والنأي بأنفسهم عن كلّ ما يعرّضهم لشتى أنواع العقوبات، التي لن تتوانى وزارة التربية عن تطبيقها”، يضيف البيان.