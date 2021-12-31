تونس.. وضع نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية

أفادت مصادر إعلامية تونسية بأن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أصدر قرارين إداريين بوضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري ومسؤول سابق تحت الإقامة الجبرية.

وأكدت مصادر لـ”موزاييك أف إم” التونسية أن قرار الإقامة الجبرية صدر بحق المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي والبحيري.

وأكدت مصادر أنه تم تنفيذ القرارين صباح الجمعة 31 ديسمبر 2021 ووضع البحيري والبلدي بنفس”المقر” الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ قراريه.

وقالت المحامية سعيدة العكرمي، إنه قد تم تقديم شكاية من أجل الاختطاف والاحتجاز على خلفية ما اعتبرته عملية اختطاف لزوجها نور الدين البحيري من أمام منزله صباح الجمعة واقتياده إلى وجهة غير معلومة.