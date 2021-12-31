-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون: 2022 ستكون سنة الاقلاع الاقتصادي في الجزائر
العالم

تونس.. وضع نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية

الشروق أونلاين
  • 326
  • 0
تونس.. وضع نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية
ح.م
نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري

أفادت مصادر إعلامية تونسية بأن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أصدر قرارين إداريين بوضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري ومسؤول سابق تحت الإقامة الجبرية.

وأكدت مصادر لـ”موزاييك أف إم” التونسية أن قرار الإقامة الجبرية صدر بحق المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي والبحيري.

وأكدت مصادر أنه تم تنفيذ القرارين صباح الجمعة 31 ديسمبر 2021 ووضع البحيري والبلدي بنفس”المقر” الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ قراريه.

وقالت المحامية سعيدة العكرمي، إنه قد تم تقديم شكاية من أجل الاختطاف والاحتجاز على خلفية ما اعتبرته عملية اختطاف لزوجها نور الدين البحيري من أمام منزله صباح الجمعة واقتياده إلى وجهة غير معلومة.

مقالات ذات صلة
فتح تحقيق مفاجىء حول أسباب وفاة الرئيس التونسي السابق

فتح تحقيق مفاجىء حول أسباب وفاة الرئيس التونسي السابق

برلمانية مصرية تحرج وزير التربية: كم إظفراً للبطريق؟

برلمانية مصرية تحرج وزير التربية: كم إظفراً للبطريق؟

بالفيديو.. عراك بالأيدي داخل البرلمان الأردني بسبب هذه الكلمة

بالفيديو.. عراك بالأيدي داخل البرلمان الأردني بسبب هذه الكلمة

المغرب يتفاوض مع الكيان الصهيوني لشراء “منظومة دفاع جوي متطورة”

المغرب يتفاوض مع الكيان الصهيوني لشراء “منظومة دفاع جوي متطورة”

المغرب: فصل إمام بسبب منشور عن كورونا بفيسبوك

المغرب: فصل إمام بسبب منشور عن كورونا بفيسبوك

الكرامة الإفريقية تدعو لسحب رئاسة لجنة القدس من نظام المخزن

الكرامة الإفريقية تدعو لسحب رئاسة لجنة القدس من نظام المخزن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد