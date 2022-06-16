تونس: وفاة زوجة وزير الداخلية بعد إصابتها في انفجار للغاز

أعلنت وزارة الداخلية في تونس عن وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، متأثرة بإصابتها في حادث انفجار للغاز في مقر سكنها قبل نحو شهر.

وقالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء: “توفيت حرم وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الأربعاء، نتيجة تعكّر حالتها الصحية. بعد إصابتها مؤخرا خلال الحادث المنزلي الذي تعرضت له”.

كما قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد وحرمه إشراف سعيّد مساء الأربعاء، عزاءه لوزير الداخلية وأسرة زوجته الراحلة.

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم 16 ماي الماضي، عن وقوع انفجار في منزل وزير الداخلية بسبب تسربّ للغاز، مسفرا عن تعرّض زوجته لإصابات نقلت على إثرها إلى مستشفى الحروق.

وزير الداخلية التونسي يتعرّض لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين

وفي 26 مارس 2022، تعرّض وزير الداخلية في تونس توفيق شرف الدين، لمحاولة اغتيال طعنا بالسكين. حسب ما أفادت به مصادر أمنية محلية.

وحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني. فقد “توصّلت التحريات إلى أنّ العملية الإرهابية التي استهدفت دورية للحرس الوطني في منطقة قبلي، كانت تستهدف اغتيال وزير الداخلية”.

ووفقا للمتحدث، فقد تعرّضت دورية للحرس الوطني إلى محاولة اعتداء بالسكين من قبل “عنصر متطرف” مرتبط بمجموعتين إرهابيتين في مدنين وسوسة. قبل أن تتمّ السيطرة عليه.

وأضاف ذات المتحدث أنّ هذه المحاولة “كانت تمهّد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي. في خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر”.