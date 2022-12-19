تونس: 11.22 بالمئة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات التشريعية

قيس سعيد مع حرمه بعد الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات

بلغت نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات التشريعية بتونس 11.22 بالمئة، حسب ما ذكرته مصادر رسمية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنّ عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع يوم 17 ديسمبر الجاري، قد بلغ 1.025.418 من إجمالي الناخبين المسجّلين.

وأغلقت مكاتب الانتخاب في معظم مناطق تونس عند الساعة السادسة 18:00 من مساء السبت. وقد بلغت نسبة المصوّتين حينئذ 8.8 بالمئة، حسب نفس المصدر الرسمي.

ويتجاوز عدد المسجّلين في القوائم الانتخابية بتونس 9.2 مليون مواطن. وقد دعوا يوم السبت إلى الاقتراع لاختيار 151 عضوا في مجلس نواب الشعب.