-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تونس: 11.22 بالمئة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات التشريعية

الشروق أونلاين
  • 1718
  • 0
تونس: 11.22 بالمئة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات التشريعية
ح.م
قيس سعيد مع حرمه بعد الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات

بلغت نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات التشريعية بتونس 11.22 بالمئة، حسب ما ذكرته مصادر رسمية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنّ عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع يوم 17 ديسمبر الجاري، قد بلغ 1.025.418 من إجمالي الناخبين المسجّلين.

وأغلقت مكاتب الانتخاب في معظم مناطق تونس عند الساعة السادسة 18:00 من مساء السبت. وقد بلغت نسبة المصوّتين حينئذ 8.8 بالمئة، حسب نفس المصدر الرسمي.

ويتجاوز عدد المسجّلين في القوائم الانتخابية بتونس 9.2 مليون مواطن. وقد دعوا يوم السبت إلى الاقتراع لاختيار 151 عضوا في مجلس نواب الشعب.

مقالات ذات صلة
مخدرات في حوزة فنان تونسي بمطار قرطاج

مخدرات في حوزة فنان تونسي بمطار قرطاج

اليابان تتبرّع بمليون دولار للاجئين الصحراويين.. وبلاني يدعو طرفي النزاع للعودة إلى المفاوضات

اليابان تتبرّع بمليون دولار للاجئين الصحراويين.. وبلاني يدعو طرفي النزاع للعودة إلى المفاوضات

بالفيديو: نائب بالبرلمان الأوروبي يتهم أخنوش بمحاولة شرائه

بالفيديو: نائب بالبرلمان الأوروبي يتهم أخنوش بمحاولة شرائه

فرنسا: إجراءات جديدة لصالح هذه الفئة من المهاجرين غير الشرعيين

فرنسا: إجراءات جديدة لصالح هذه الفئة من المهاجرين غير الشرعيين

6 مخابرات أوروبية تعاونت لكشف فضيحة المخزن

6 مخابرات أوروبية تعاونت لكشف فضيحة المخزن

تونس.. انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية  

تونس.. انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد