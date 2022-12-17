تونس: 5.6 بالمئة نسبة المشاركة المؤقتة في الانتخابات التشريعية

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بتونس 5.6 بالمئة، إلى غاية الساعة الواحدة 13:00 من زوال السبت، حسب ما ذكرته مصادر غير رسمية.

وقالت شبكة “مراقبون” في منشور على فيسبوك، إن نسبة المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر، لم تتجاوز 5.6 بالمئة. على مستوى عيّنة من مكاتب الاقتراع.

من جهته، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، في تصريح للتلفزيون التونسي العمومي أنّ 500 ألف ناخب توجّهوا إلى صناديق الاقتراع إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. من بين 9 ملايين و163 ألف و502 ناخب مسجّل.

ولا تبتعد نسبة المشاركة المتحصل عليها من الأرقام التي ذكرها المسؤول، كثيرا عن النسبة التي أعلنت عنها “مراقبون”. إذ أنها لا تتجاوز 5.45 بالمئة.