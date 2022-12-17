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تونس: 8.8 بالمئة نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات التشريعية إلى غاية الـ18:00

الشروق أونلاين
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تونس: 8.8 بالمئة نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات التشريعية إلى غاية الـ18:00
ح.م
قيس سعيد مع حرمه بعد الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات

بلغت نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات التشريعية بتونس 8.8 بالمئة، إلى غاية الساعة السادسة 18:00 من مساء السبت، حسب ما ذكرته مصادر رسمية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنّ عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع قد بلغ 803.638 من إجمالي الناخبين المسجّلين.

من جهتها، قالت شبكة “مراقبون” المستقلة في منشور على فيسبوك، إن نسبة المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر، لم تتجاوز 5.6 بالمئة عند الساعة الواحدة 13:00، على مستوى عيّنة من مكاتب الاقتراع.

وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، قد أكد في  تصريح للتلفزيون المحلي، أنّ 500 ألف ناخب توجّهوا إلى صناديق الاقتراع إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. من بين 9 ملايين و163 ألف و502 ناخبا مسجّل.

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