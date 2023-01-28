تونس: 90 بالمئة من الأطباء الخرّيجين الجدد يغادرون للعمل في الخارج

يغادر 90 بالمائة من الأطباء المتخرجين الجدد سنويا في تونس، للعمل في الخارج، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص سمير شطورو.

وقال شطورو إن ما يعادل 900 طبيبا من إجمالي ألف متخرّج من كليات الطب التونسية، يغادرون البلاد للعمل في الخارج كل سنة. وهو “رقم مفزع”، على حدّ قوله.

“ويتسبب هذا المؤشر السلبي، علاوة على ما يعانيه القطاع من مشاكل، في انهيار قطاع الصحة في القطاعين خاص والعام. إذ بلغ معدل أعمار الأطباء في القطاع الخاص 60 سنة”، يضيف المتحدث.

وتابع النقابي يقول:”عدد الأطباء في تونس إجمالا يبلغ حوالي 16.000 طبيب. وهو رقم يراوح مكانه منذ سنوات، بسبب هجرة الأطباء”.