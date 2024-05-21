توني كروس يحدد موعد اعتزاله

قرّر النجم الألماني توني كروس، الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإنهاء مسيرته كلاعب محترف بعد بطولة أمم أوروبا 2024.

وحسب ما ذكره توني كروس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، فإنه قرر اعتزال لعب كرة القدم، بشكل نهائي هذا الموسم، الأمر الذي يجعله يختم مسيرته الرياضية مع ريال مدريد.

والتحق توني كروس بريال مدريد في عام 2014، وخلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميص النادي، فاز بـ 22 لقبا في 463 مباراة حتى الآن: 4 دوري الأبطال، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 1 كأس الملك و4 سوبر كؤوس من إسبانيا.

وبالإضافة إلى ألقابه مع ريال مدريد، أصبح كروس بطل العالم مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ومع بايرن ميونخ، فاز بدوري الأبطال مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، كأس السوبر الأوروبي، 3مرات الدوري الألماني، 3كؤوس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني في مناسبتين.