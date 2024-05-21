-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

توني كروس يحدد موعد اعتزاله

عمر سلامي
  • 97
  • 0
توني كروس يحدد موعد اعتزاله
أرشيف
توني كروس

قرّر النجم الألماني توني كروس، الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإنهاء مسيرته كلاعب محترف بعد بطولة أمم أوروبا 2024.
وحسب ما ذكره توني كروس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، فإنه قرر اعتزال لعب كرة القدم، بشكل نهائي هذا الموسم، الأمر الذي يجعله يختم مسيرته الرياضية مع ريال مدريد.

والتحق توني كروس بريال مدريد في عام 2014، وخلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميص النادي، فاز بـ 22 لقبا في 463 مباراة حتى الآن: 4 دوري الأبطال، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 1 كأس الملك و4 سوبر كؤوس من إسبانيا.

وبالإضافة إلى ألقابه مع ريال مدريد، أصبح كروس بطل العالم مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ومع بايرن ميونخ، فاز بدوري الأبطال مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، كأس السوبر الأوروبي،  3مرات الدوري الألماني، 3كؤوس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني في مناسبتين.

مقالات ذات صلة
آخر مباراة لبلومي

آخر مباراة لبلومي

سعيد شعبان: تعرّضت لِحملة حاقدة بِفرنسا وأخبروا عائلتي بِأنّي سأنتحر!

سعيد شعبان: تعرّضت لِحملة حاقدة بِفرنسا وأخبروا عائلتي بِأنّي سأنتحر!

إدارة وفاق سطيف تفسخ عقدها مع الشركة السعودية للباس الرياضي

إدارة وفاق سطيف تفسخ عقدها مع الشركة السعودية للباس الرياضي

مهيداب يضيف ذهبية جديدة للجزائر

مهيداب يضيف ذهبية جديدة للجزائر

العداء قواند يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 (فيديو)

العداء قواند يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 (فيديو)

بِالفيديو: بلغالي يعود بعد غياب دام 8 أشهر ويُسجّل هدفا

بِالفيديو: بلغالي يعود بعد غياب دام 8 أشهر ويُسجّل هدفا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد