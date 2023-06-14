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رياضة

توني كروس يعلّق على صفقة بيلينغهام

عمر سلامي
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توني كروس يعلّق على صفقة بيلينغهام
ح.م
جود بيلينغهام

قال لاعب ريال مدريد توني كروس، أن الوافد الجديد إلى النادي الملكي جود بيلينغهام لاعب كبير، مضيفا أن إنفاق الأموال على الصفقة لا يعني بالضرورة نجاحها.

وعلّق كروس على الصفقة، وقال: “103 مليون للتعاقد مع بيلينغهام، حسنًا، كان لدينا أيضا لاعب جاء بعد إنفاق الكثير من الأموال ومن ثم غادر، لقد دفع النادي الكثير من المال وأعتقد أن الجميع سيقولون في وقت لاحق، إنها لم تكن صفقة جيدة، لكن الآن لنبدأ من الجانب الإيجابي ونرى ما سيحدث”.

وأضاف كروس في تصريحات له: “بيلينغهام لاعب كبير، وكانت تريده العديد من الأندية نظرا لجودته وعمره، عادة ما يكون لدي ثقة كبيرة في صُناع القرار لدينا هنا في النادي. إذا كان ريال مدريد قد أنفق الكثير للتعاقد معه، فهذه صفقة جيدة للغاية بالنسبة لنا”.

وتابع : “لقد شاهدت بيلينغهام من خلال أبرز اللقطات لمباريات دورتموند وخاصة في دوري الأبطال وكان يلعب عادة بشكل جيد للغاية، إذا فعل ذلك هنا أيضًا، فهذه صفقة جيدة جدا”.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، عن تعاقده رسمياً مع نجم بروسيا دورتموند الألماني جود بيلينغهام.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه على تويتر : “اتفق نادي ريال مدريد وبروسيا دورتموند على انتقال اللاعب جود بيلينغهام الذي سيبقى مرتبطا بـ”الملكي” على مدى المواسم الستة المقبلة”.

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