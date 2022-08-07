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تويتر تعالج ثغرة أمنية عرضت 5.4 مليون حساب للاختراق

الشروق أونلاين
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تويتر تعالج ثغرة أمنية عرضت 5.4 مليون حساب للاختراق

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” إصلاح ثغرة أمنية سمحت للقراصنة بالتهديد بتجميع معلومات خاصة بنحو 5.4 مليون حساب على المنصة.

وقالت (تويتر) في بيان صحفي إنه إذا أدخل شخص ما عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول إلى أنظمة (تويتر)، فإن هذه الأنظمة تقول ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني مرتبطاً بحساب على المنصة.

وأضاف (تويتر) أنه تم إصلاح هذه الثغرة منذ يناير الماضي، أي بعد ستة أشهر من اكتشاف الثغرة لأول مرة، على يد باحث متخصص في أمن البيانات والذي حصل على مكافأة قيمتها 6000 دولار من (تويتر).

وبحسب التقرير فإن هذه الثغرة تمثل تهديداً خطيراً للمستخدمين الذين لديهم حسابات سرية أو بأسماء مستعارة على منصة (تويتر)، ويمكن استخدامها لإنشاء قاعدة بيانات أو تعداد جزء كبير من قاعدة مستخدمي تويتر، هذه الثغرة تشبه تلك التي تم اكتشافها في أواخر 2019 وسمحت لخبير في أمن البيانات بربط 17 مليون رقم هاتف بحسابات على (تويتر).

وتتيح هذه الثغرة لأي شخص استخدام أي رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لأي مستخدم، ومعرفة ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني مرتبطاً بحساب موجود على موقع (تويتر)، مع احتمال تعريض هوية صاحب الحساب ومعلوماته الشخصية لخطر القرصنة.

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