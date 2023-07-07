“تويتر” تهدد بمقاضاة “ميتا” بسبب تطبيق “ثريدز”

اتهمتها باختلاس أسراره التجارية..

هددت منصة تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة “ميتا”، بسبب منصتها النصية الجديدة “ثريدز” (قاتل تويتر- Twitter killer).

واتهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بصيد الموظفين السابقين بطريقة غير مشروعة لإنشاء تطبيق “مقلد”، حسب تقرير شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقدمت شركة “ميتا” الشركة الأم لمنصة “إنستغرام”، تطبيق “ثريدز”. القائم على النص إلى إنستغرام حيث يشبه تويتر وغيره من المنصات الاجتماعية القائمة على النصوص.

تويتر يتهم “ميتا” باختلاس أسراره التجارية

وأفاد التقرير نفسه أن محامي منصة “تويتر” أليكس سبيرو، أرسل رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ. بعد ساعات قليلة من إطلاقه للتطبيق الجديد.

واتهم المحامي سبيرو عملاق التواصل الاجتماعي بالانخراط في “اختلاس منظم ومتعمد وغير قانوني للأسرار التجارية وغيرها من الملكية الفكرية لتويتر”.

وكتب سبيرو: “ينوي تويتر فرض حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة. ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية”.

وأضاف المحامي: “يحتفظ تويتر بجميع الحقوق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في طلب التعويضات المدنية. لمنع أي احتفاظ أو إفشاء أو استخدام آخر لملكيته الفكرية بواسطة ميتا”.

واتهم محامي تويتر شركة ميتا بتوظيف العشرات من موظفي تويتر السابقين الذين “كان لديهم ولا يزالون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية لتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية”.

وأشار المسؤول نفسه أن شركة ميتا كلفت هؤلاء الموظفين بتطوير تطبيق “ثريدز”. بهدف أن يستخدموا الأسرار التجارية لتويتر والملكية الفكرية الأخرى.

وهذا من أجل تسريع تطوير تطبيق ميتا المنافس، في انتهاك لكل من قانون الولاية والقانون الفيدرالي بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة لهؤلاء الموظفين تجاه تويتر.

50 مليون مشترك بـ “ثريدز” في أول 24 ساعة

في أول 24 ساعة تجاوز تطبيق “ثريدز” الجديد، 50 مليون وفقا لبيانات المستخدمين العامة على المنصة، محطمًا كل الأرقام.

بهذا الإقبال السريع على التطبيق الجديد لمالك شركة “ميتا” يتحدى نفوذ “تويتر” في المدونات الصغيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، إنه يمكن أن يستخدمه في يوم من الأيام أكثر من مليار شخص.

وفي كل مرة يقوم فيها مستخدمو إنستغرام بالتسجيل في ثريدز، فإنهم يتلقون شارة على ملفات تعريف إنستغرام المرتبطة الخاصة بهم تشير إلى عدد المستخدمين الذين اشتركوا في “ثريدز” قبلهم.